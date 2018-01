L’avertissement du site sénégalais pour adulte aux filles Sénégalaises Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Janvier 2018 à 13:31 | | 0 commentaire(s)| Le site sénégalais pour adultes continuent de faire des ravages, mais aussi et surtout des victimes. Les dernières en date, cette semaine, ne sont autres qu’une célèbre danseuse et un mannequin. Dans ce sens, l’administrateur du tristement célèbre site a tenu à envoyer un message aux filles. Il les a plutôt averties, sommes-nous tentés de dire.



Ainsi, la personne qui se fait appeler « Kocc barma » a tenté de dissuader les filles de se filmer ou de se faire filmer dans des positions indécentes. « Envoyez vos photos nues à votre mec ne e rendra pas plus amoureux de vous. Il met plutôt votre main dans sa bouche comme ça quand vous le frappez sur la tête il n’aura plus d’autre choix que de vous mordre », tente-t-il d’expliquer comme pour pointer du doigt les hommes et sensibiliser les femmes qui sont bien trop naïves.



Il ajoute : « si les dames pouvaient écouter nos conseils, ce serait pour leur bien parce que les gars ne sont pas toujours ce qu’ils paraissent être ». « Ne prenez jamais de photos ou de vidéos nues », conseillera-t-il également avant de donner son point de vue final.



S’adressant aux femmes, pour en finir avec le sujet, il dira : « ne jamais, en aucune circonstance, vous filmer sous quelque forme que ce soit au nom de l’amour ou du plaisir. Les conséquences peuvent être vraiment désastreuses ! Il faut se méfier ».



Jusque-là présenté comme un monstre, la personne qui se charge d’administrer le site sénégalais pour adulte se montre sous un autre visage et tente de s’ériger en donneur de leçon. S’il déclare ne pas être intéressé par l’agent, il soutient que son seul but est d’éveiller les femmes qui se laissent aller à des pratiques qui peuvent leur coûter cher dans le futur.



Galsen221.com

