L’avion présidentiel « Pointe Sarène », immobilisé: La Présidence donne les raisons

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Septembre 2019

L’avion présidentiel, la « Pointe Sarène » a été immobilisé pour des raisons techniques. Sa remise en ligne est prévue fin septembre. « Le programme de maintenance défini par le Constructeur prévoit des visites périodiques ou Check. Il s’agit, entre autres, d’une Check A tous les quatre mois, d’une Check C tous les vingt-quatre mois, d’une Check « 6 ans » tous les six ans et d’une Check « 12 ans » tous les douze ans », explique le communiqué de la Présidence.





Cette fois-ci, précise le document, l’avion est immobilisé pour la "maintenance 6 ans". Et, il y aura une inspection complète des 7 réservoirs que compte l’appareil. La voilure présidentielle subira la même rigueur. Il aura « un démontage et un remontage total de la cabine ». Un programme de révision d’une telle envergure, prévient la source, nécessite beaucoup de temps de travail et une immobilisation de l’avion. Chaque opération, insiste-t-on, doit être minutieusement exécutée pour préserver la sécurité des vols.

