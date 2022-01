« L’économie chinoise est sur un bon point de départ au début du 14e plan quinquennal » (LQP)

En 2021, la taille de l’économie chinoise a atteint un niveau record de 114367 milliards de yuansà prix constants, en hausse de 8,1% sur un an.



"Grâce aux efforts conjoints du pays entier au cours de l’année passée, la Chine maintient sa position leader mondial en matière de développement économique et de lutte contre la COVID-19. L’économie chinoise est sur un bon point de départ au début du 14e plan quinquennal (2021-2025). L'économie a évolué dans des marges raisonnables. Le pays a atteint les principaux objectifs de développement cette année et a réalisé des progrès vers la mise en place d’un nouveau paradigme de développement. Le développement de haut niveau a porté des fruits", a déclaré Ning Jizhe, directeur du Bureau national des statistiques lors d’une conférence de presse du Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État le 17 janvier.



"La croissance économique moyenne sur deux ans des quatre trimestres de 2021 a étéde 4,9%, 5,5%, 4,9% et 5,2%, la croissance moyenne sur deux ans du 4e trimestre étant plus élevée que celle du 3e trimestre. L’économie reste stable en général", a dit Ning Jizhe.



L’emploi reste stable en général. La reprise économique se poursuit. Les politiques priorisant l’emploi ont produit les effets positifs. Les nouvelles formes d’emploi en plein essor ont créé 12,69 millions de nouveaux emplois urbains supplémentaires en 2021, permettant d’atteindre plus tôt l’objectif de création de plus de 11 millions d’emplois, a poursuivi Ning Jizhe.



Le taux de chômage urbain moyen, à5,1%, est inférieur à l’objectif fixé à 5,5%. Les prix à la consommation accusent une légère hausse. En 2021, les prix à la consommation des habitants ont augmenté de 0,9% sur un an, soit inférieur à l’objectif fixé à 3%. L’équilibre global de la balance des paiements internationaux a été maintenu.



À la fin 2021, les réserves de change dela Chine se chiffrent à 3250,2 milliards de dollars, toujours au-dessus de 3200 milliards de dollars pendant 8 mois consécutifs. La Chine maintient ainsi son statut de pays avec les réserves de change les plus élevées au monde.



La croissance de revenu d’habitant est en phase avec la croissance économique. En 2021, le revenu disponible par habitant a augmenté de 8,1% par rapport à l’année précédente et de 5,1% en moyenne sur deux ans, ce qui est en phase avec la croissance économique et satisfait la demande d’une croissance stable de revenu de la part des habitants.



L’intensité énergétique a baissé. Selon une estimation préliminaire, en 2021, l’intensité énergétique a baissé de 2,7% par rapport à l’année précédente, se rapprochant de l’objectif de 3% environ.



La production céréalière a atteint un niveau record en 2021, à 682,85 millions de tonnes, atteignant l’objectif de production de plus de 650 millions de tonnes de céréales.



En 2021, l’économie chinoise a dépassé 114000 milliards de yuans, soit 17700 milliards de dollars selon le taux de change annuel moyen, consolidant son statut de deuxième économie mondiale et représentant plus de 18% de l’économie mondiale.



Le PIB par habitant de la Chine s’élève à 80976 yuans, soit 12551 dollars selon le taux de change annuel moyen, franchissant la barre de 12000 dollars.



"Le PIB par habitant chinois a dépassé 80000 yuans, soit 12551 dollars selon le taux de change annuel moyen. Même si ce niveau n’a pas encore atteint le niveau minimal du PIB par habitant des pays à revenu élevé, la Chine s’en rapproche chaque année. Selon une estimation préliminaire, avec un PIB par habitant de 12500 dollars, la Chine a dépassé la moyenne mondiale, qui s’élève à 12 100 dollars environ", aanalysé Ning Jizhe.



En 2021, le PIB chinois a augmenté de 13000 milliards de yuans, soit 2000 milliards de dollars selon le taux de change annuel moyen, ce qui correspond à la croissance économique annuelle d’une économie de taille relativement élevée. Pour prendre en compte l’appréciation du renminbi, si l’on calcule la taille de l’économie en deux ans en dollars, le PIB chinois a augmenté de 3000 milliards de dollars.



La Chine maintient sa première place mondiale en matière de valeur ajoutée de l’ensemble des industries et de l’industrie manufacturière pendant plus de 10 ans consécutifs. La Chine est au premier rang mondial en matière de commerce des marchandises et de réserves de change, et arrive à la deuxième place mondiale en matière de commerce des services, d’investissement à l’étranger et de taille du marché de consommation intérieur.



"La reprise de l’économie chinoise se poursuit en général malgré des risques et des défis. Les facteurs qui maintiennent l’évolution de l'économie dans des marges raisonnables restent inchangés, de même que les conditions favorables à un développement de haute qualité. L’économie chinoise pourra continuer de progresser tout en maintenant la stabilité", a dit Ning Jizhe.

Lu Yanan (journaliste au Quotidien du Peuple)



Source : https://www.impact.sn/L-economie-chinoise-est-sur-...