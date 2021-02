« L’économie du tourisme de neige et de glace est en plein boom en Chine » Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Février 2021 à 01:01 | | 0 commentaire(s)|

“En tant que fans de ski, mon vœu de faire du ski au Xinjiang a été finalement exaucé”, a dit Zhang Yong, fans de ski, dans la station de ski dans la montagne Jiangjun dans la préfecture d'Altay de la région autonome ouïghoure du Xinjiang.



Le tourisme de neige et de glace en Chine a maintenu une croissance stable et rapide ces dernières années. On peut citer comme sites de tourisme de neige et de glace le givre dans la province du Jilin, la sculpture sur glace à Harbin, le lever de soleil sur les montagnes couvertes de neige à la région autonome du Tibet et la province du Sichuan, la vallée de neige de la montagne Keketuohai dans la préfecture d’Altay et les thermes sous la neige dans la ville d’Yichun, et bien d’autres. Durant la saison de neige de la seconde moitié de l’année 2019, le montant et le nombre de commandes de produits de tourisme de neige et de glace ont augmenté de 8,29% et 14,15% en glissement annuel, selon les méga données fournies par l’application Meituan. En 2020, le tourisme de neige et de glace a repris rapidement malgré l’épidémie, grâce aux progrès réalisés dans la lutte contre l’épidémie. Au cours de la saison de neige de la seconde moitié de l’année 2020, le montant et le nombre de commandes de produits de tourisme de neige et de glace ont tous augmenté de 13,61% et 23,46% en Chine.



Selon un rapport publié par l’institut de recherche de Meituan, le tourisme de neige et de glacese développe en Chine et montre des caractéristiques nouvelles : d’abord, le tourisme se diversifie, favorisant une fusion rapide du tourisme de neige et de glace, du tourisme culturel et du tourisme de sports. Ensuite, des parcs de loisirs, comme les parcs à neige, sont de plus en plus populaires. Des gens nés dans les années 1980 et 1990 sont devenus de principaux consommateurs. Enfin, les consommateurs accordent une plus grande importance aux commentaires en ligne quand ils choisissent leur destination de tourisme de neige et de glace et sont donc plus exigeants sur les services des sites touristiques.



“Les sports de neige et de glace et le tourisme d’hiver ont encore un grand potentiel. Ce qui importe, c’est d’améliorer l’expérience client”, a dit Wu Ruoshan, chercheur du centre d’études sur le tourisme de l’Académie chinoise des sciences sociales. Il faut améliorer les services et enrichir les produits fournis par le tourisme de neige et de glace, et renforcer la dimension culturelle du tourisme de neige et de glace pour mieux satisfaire le besoin de consommateurs.



“La pêche en hiver au lac de Chagan” dans la province du Jilin fait partie des sites de patrimoine immatériel au niveau national. Ce site rappelle le travail dur et la sagesse des anciennes générations de pêcheurs et crée une culture folklorique de neige qui s’innove et se transmet d’une génération à l’autre. À la fin décembre de chaque année, ce site attire toujours de nombreux visiteurs.



Certains sites touristiques, en reproduisant le mode de vie traditionnel dans la forêt, permettent aux touristes de découvrir la culture unique liée à la forêt, la tradition folklorique et la gourmandise locale dans un monde de neige. On trouve ce genre de sites dans la province du Heilongjiang, par exemple, “le village de neige et le lac glacé” dans le bourg de Jinshan de la ville d’Yichun, le parc offrant un beau paysage à la campagne dans le comté de Fenglin, la forêt dans la ville de Tieli et le parc de sports dans la montagne de Xiaoxing’anling.



Le Bureau de culture, de sports, de radiotélévision et de tourisme du comté de Tahe de la montagne de Daxing’anling de la province du Heilongjiang a créé une équipe de promotion de tourisme de neige et de glace en linge. Elle a créé beaucoup de vidéos promotionnelles montrant le monde glacé et la tradition locale qui seront diffusées sur des plateformes telles que Tiktok sous forme de vidéos courtes et streaming direct. Les plateformes ont comptabilisé 600 millions de vues et comptent 660000 fans. Plusieurs vidéos ont été diffusées plus de 50 millions de fois.



Le boom de l’économie du tourisme d’hiver a boosté la vente des équipements de sports de neige. Lors de la récente “l’Exposition de glace et de neige de Harbin 2021 en ligne”, des équipements de sports de neige ont émerveillé des visiteurs.



“J’avais cru que comme l’Exposition serait tenue en ligne, les exposants seraient moins enthousiastes. Mais nous avons comptabilisé 93,13 millions de vues le jour de l’ouverture de l’Exposition”, s’est réjoui Liu Lele, responsable de l’Exposition de Harbin. 4380 entreprises étrangères et chinoises ont participé à l’Exposition, qui prévoit 6 zones d’exposition, à savoir les équipements de sport d’hiver, les vêtements d’hiver, les produits liés aux stations de ski, les outils de sculpture sur glace, le tourisme de neige et de glace et les nourritures originaires des lieux froids. Jusqu’au 18 janvier, le montant de transactions réalisées sur les plateformes en ligne a atteint 58,13 millions de yuans.

Tang Zhihong et Wang Ke (journalistes au Quotidien du Peuple)







Source : Source : https://www.impact.sn/L-economie-du-tourisme-de-ne...

