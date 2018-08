L’écran de votre smartphone est 3 fois plus sale qu’une cuvette de toilettes, selon une étude L’écran de votre smartphone est 3 fois plus sale qu’une cuvette de toilettes, assure une nouvelle étude. Des chercheurs britanniques ont analysé la quantité de bactéries gisant sur l’écran de plusieurs smartphones de marques différentes : un iPhone, un Samsung Galaxy et un Google Pixel. Conclusion : vous êtes bien trop nombreux à négliger le nettoyage de votre précieux smartphone.

« Plus d’un tiers des britanniques admettent n’avoir jamais nettoyé leur smartphone » explique Insurance2Go, un spécialiste de l’assurance pour smartphones. Un utilisateur moyen touche son smartphone 3000 fois par jour, ajoute la firme. La présence de bactéries sur l’écran tactile de votre appareil est donc inévitable.

L’écran de votre smartphone contient plus de bactéries qu’une cuvette de toilette Dans le cadre de l’étude, des experts ont examiné à la loupe la quantité de bactéries qui recouvrent trois smartphones populaires : un iPhone 6, un Samsung Galaxy S8 et un Google Pixel. L’écran n’est pas la seule surface qui a été étudiée. Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, les experts ont analysé la face arrière du smartphone, le bouton central ou les haut-parleurs à la recherche de moisissures et de bactéries.

« Nos tests ont démontré que les écrans de smartphones contenaient une grande quantité de bactéries, de levures et de moisissures, avec 254,9 unités d’infection présentes par cm2 » explique l’étude. En moyenne, un smartphone contient 84,9 unités d’infection par cm2. A titre de comparaison, un clavier et une souris de bureau dépassent rarement les 5 unités d’infection.

« Les écrans de smartphones que nous avons testé contiennent 10 fois plus d’infections que le siège d’une toilette ou qu’une chasse d’eau » assure Insurance2Go. Une cuvette de toilette n’est en effet recouvert « que » de 24 unités d’infection. »C’est une très mauvaise nouvelle quand on pense qu’on utilise régulièrement notre smartphone près de notre visage » souligne le rapport. D’après Natalia Spierings, dermatologue, les bactéries sur votre smartphone peuvent causer des poussées d’acné.

Pour éviter d’en arriver là, l’étude vous conseille de nettoyer régulièrement votre smartphone. « Essuyez régulièrement votre smartphone avec une lingette imbibée d’alcool pour éliminer autant de bactéries que possible avant de l’utiliser » conseille aussi le Dr Shirin Lakhani, médecin spécialisée dans l’esthétique. Que pensez-vous de cette étude ? Allez-vous nettoyer votre smartphone plus régulièrement ?







