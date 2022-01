L’écrivain et académicien René de Obaldia est mort à 103 ans Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Janvier 2022 à 12:55 | | 0 commentaire(s)| Doyen de l’Académie française, l’auteur de « Perles de vie » avait cessé d’écrire après la mort de sa seconde épouse, Diane, en 2012, relate « Le Figaro ».

Écrivain et homme de théâtre, René de Obaldia est mort jeudi 27 janvier à l'âge de 103 ans, annonce Le Figaro. « Chers lecteurs, je vais bientôt me quitter », avait annoncé le doyen de l'Académie française en 2017 dans Perles de vie (Grasset). L'Immortel nous avait reçus dans son appartement parisien, près de Saint-Lazare à Paris, il y a quelques semaines.



Né à Hongkong en 1918, René de Obaldia a été élu à l'Académie française en juin 1999, succédant ainsi à Julien Green. Il est devenu le deuxième académicien à atteindre l'âge symbolique de 100 ans, après Claude Lévi-Strauss. Pour l'ensemble de son œuvre, René de Obaldia a reçu le grand prix de poésie Pierrette-Micheloud en 2008. En soixante ans de carrière, cet ami de Roland Barthes et Clara Malraux est devenu l'un des dramaturges les plus joués dans le monde, traduit en près de 30 langues. Officier de la Légion d'honneur, l'auteur du recueil Innocentines avait cessé d'écrire à la mort de sa seconde épouse Diane en 2012, à l'âge de 80 ans.

