L'efficacité des vaccins Pfizer et Moderna tombe à 66% contre le variant Delta, selon une étude US Rédigé par leral.net le Mardi 24 Août 2021 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|





Source : L'efficacité des vaccins de Pfizer et Moderna contre l'infection au Covid-19, a baissé de 91% à 66% depuis que le variant Delta est devenu dominant aux États-Unis, selon des données publiées mardi par les autorités sanitaires américaines.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20210824104604393...

