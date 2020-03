Accueil Envoyer Partager sur facebook L'émir de Dubaï a fait enlever deux de ses filles, a statué la justice britannique Rédigé par La rédaction de leral.net le 8 Mars 2020 à 09:47 L'émir de Dubaï, Mohammed ben Rached al-Maktoum, et sa sixième femme Haya de Jordanie, à la course de chevaux Royal Ascot, dans le sud de l'Angleterre, le 17 juin 2010



La justice britannique a statué jeudi dans un jugement concernant l’émir de Dubaï et sa famille. Selon elle, le dirigeant a commandité l'enlèvement de deux de ses filles et "intimidé" l'une de ses épouses au point de la forcer à fuir pour le Royaume-Uni. Pour la justice britannique, cela ne fait plus de doute. L'émir de Dubaï a commandité l'enlèvement de deux de ses filles et "intimidé" l'une de ses épouses au point de la forcer à fuir pour le Royaume-Uni, a affirmé un juge londonien, jeudi 5 mars, concluant ainsi les nombreux épisodes de cette histoire.



Le juge devait se prononcer sur une bataille opposant devant la justice britannique Mohammed ben Rached al-Maktoum, 70 ans, qui est également chef du gouvernement des Émirats arabes unis, à sa sixième épouse, la princesse Haya de Jordanie, 45 ans. L’été dernier, cette dernière – par ailleurs demi-sœur du roi de Jordanie Abdallah II et cavalière de niveau olympique – avait créé la sensation en fuyant à Londres avec ses deux enfants, âgés de 8 et 12 ans.

Elle y avait entamé une procédure contre son époux, qui a, selon elle, divorcé en secret début 2019. Elle avait également demandé au juge aux Affaires familiales de la Haute Cour de justice de Londres à bénéficier d'une mesure de protection contre un mariage forcé qui pourrait concerner un des enfants du couple. Elle avait aussi sollicité une mesure de protection contre des brutalités et réclamé la garde de ses enfants. Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum réclame, de son côté, le retour de ses enfants aux Émirats.



Pour se prononcer, la justice britannique a été amenée à statuer sur plusieurs éléments de la vie mouvementée de la famille émiratie ces dernières années. Concernant la princesse Haya elle-même, le juge estime que l'émir "a agi, à partir de fin 2018, d'une manière visant à (l') intimider et (l') effrayer". L'émir avait tenté d'empêcher que ces éléments soient rendus publics, saisissant jusqu'à la Cour suprême qui a refusé jeudi matin d'examiner son recours. Dans un communiqué, il a dénoncé un jugement qui "ne relate qu'un côté de l'affaire" et "ne protège pas (ses) enfants de l'attention des médias", appelant au respect de la vie privée de sa famille.



Tentative d’évasion



Autre affaire gênante pour Dubaï, qui soigne son image de grand centre financier international et de paradis du luxe pour les touristes : la justice a aussi été amenée à se prononcer sur deux épisodes du passé qui avaient alimenté la chronique : le sort de deux filles, Shamsa et Latifa, que l'émir a eues avec une autre épouse.

Selon le juge, Cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum "a commandité et orchestré" leur enlèvement.

En 2018, Latifa al-Maktoum, 32 ans, annonçait dans une vidéo diffusée sur Youtube vouloir fuir son pays. Au bord des larmes, elle disait avoir été "torturée" et "emprisonnée pendant trois ans" par son père après une première tentative d'évasion en voilier alors qu'elle n'était qu'adolescente en 2002, critiquant un "père qui ne pense qu'à son image" et qui a "détruit les vies de tant de personnes". Le gouvernement à Dubaï a fini par rompre le silence sur cette affaire rocambolesque le 17 avril 2018, confirmant que la princesse avait été "ramenée" auprès de sa famille et qu'elle allait "bien".

À 18 ans seulement, sa sœur Shamsa, qui serait née en 1981, avait tenté de fuir son père en 2000 alors qu'elle était en vacances en Angleterre. Selon le récit de Latifa, la jeune fille a été retrouvée après deux mois de fuite, "droguée", ramenée à Dubaï et "enfermée".

Dans son jugement, le juge londonien dit avoir reçu des informations sur son retour, citant un email où elle aurait raconté avoir été enlevée par quatre hommes armés à Cambridge, reçu "deux injections et une poignée de comprimés" et emmenée en hélicoptère vers un avion qui l'a transportée jusqu'à Dubaï. Elle n'a pas été vue en public depuis.

France 24

