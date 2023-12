L'émir du Koweït Cheikh Nawaf est mort à l'âge de 86 ans

L'émir du Koweït, Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, est décédé samedi à l'âge de 86 ans, a annoncé le Palais, après un mandat de trois ans marqué par des conflits politiques à répétition à la tête de ce pays du Golfe riche en pétrole.



"Avec une grande tristesse, nous pleurons la mort de Cheikh Nawaf al-Ahmad Al-Sabah, émir de l'Etat du Koweït", selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat koweïtienne, qui avait auparavant interrompu ses programmes et diffusé des versets du Coran.



En novembre, cheikh Nawaf avait été admis à l'hôpital "en raison d'un problème de santé urgent", selon l'agence de presse officielle KUNA, qui n'a pas donné de détails sur sa maladie.



Il a ensuite été déclaré dans un état stable. Compte tenu de son âge, sa santé a souvent été une préoccupation pendant son mandat.



Cheikh Nawaf a été nommé prince héritier en 2006 par son demi-frère, Cheikh Sabah al-Ahmad Al-Sabah, et a pris la relève en tant qu'émir à sa mort de ce dernier en septembre 2020.



Riche Etat pétrolier du Golfe, le Koweït est plongé depuis plusieurs années dans une profonde crise entre les pouvoirs exécutif et législatif, qui sape les espoirs de réformes.



L'actuel prince héritier, Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, demi-frère de l'émir, est âgé de 83 ans, et la question qui se pose désormais est de savoir si la famille princière va choisir un dirigeant plus jeune.



La disparition de cheikh Nawaf et l'âge avancé de son successeur augmentent les incertitudes dans un pays secoué par les divisions au sein même de la famille des Al-Sabah, dont certains membres accusent d'autres de corruption ou de conspiration.



La Constitution du Koweït énonce que le souverain doit être un descendant du fondateur de la nation, Moubarak Al-Sabah. Mais une tradition d'alternance entre les branches familiales des Salem et des Jaber a longtemps été observée.



L'ancien émir, cheikh Sabah, de la branche des Jaber, a mis fin à cette tradition en nommant comme prince héritier cheikh Nawaf, un autre Jaber, mettant ainsi à l'écart la branche des Salem.



- Bras de fer entre exécutif et législatif -



Le Koweït, pays conservateur où les postes de souveraineté sont concentrés entre les mains de la famille Al-Sabah, abrite néanmoins le Parlement le plus actif et le plus puissant du Golfe.



Doté de réserves en pétrole parmi les plus importantes au monde, le Koweït est un Etat extrêmement riche où l'instabilité a ralenti les réformes et le développement des infrastructures, comme celles à l'œuvre chez ses voisins, bien plus verrouillés politiquement, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis en tête.



Le bras de fer permanent entre l'exécutif et les parlementaires a abouti à une valse de gouvernements et à la dissolution de l'Assemblée à de nombreuses reprises ces dix dernières années.



Début avril, la petite monarchie a formé son septième gouvernement en trois ans. Mais, quelques jours plus tard, l'émir du Koweït a dissous le Parlement et convoqué de nouvelles législatives.



L'émir Nawaf al-Ahmad Al-Sabah est resté habituellement en retrait de la vie politique au profit du prince héritier, Cheikh Mechaal.



Les 4,5 millions d'habitants de ce petit pays se plaignent régulièrement de la détérioration des infrastructures et des services publics dans le pays, l'un des principaux exportateurs de pétrole au monde et qui détient près de 7% des réserves mondiales de pétrole.



