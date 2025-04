« L’espoir renaît dans la vallée » : Le message de Dr Mabouba Diagne Ministre de l’Agriculture Face à une situation qui s’annonçait préoccupante il y a quelques jours - avec des cultures menacées de Ronkh à Saint-Louis et un arrêt de l’irrigation de Gorom à Lansarr dû à l’obstruction par les tiffas et les herbes aquatiques - le Gouvernement du Sénégal a mobilisé des moyens exceptionnels.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Avril 2025 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

J’ai le plaisir de vous annoncer des avancées significatives dans les aménagements agricoles de la vallée :

•40 479 hectares aménagés (contre 29 522 ha en 2024), soit une augmentation de 10 947 hectares

•31 359 hectares déjà emblavés, représentant une progression remarquable de 9 766 hectares



Grâce à l’intervention coordonnée des équipes du MASAE, avec le soutien déterminant de nos partenaires (EIFFAGE, Bassirou Fall et autres acteurs engagés), nous sommes heureux d’annoncer que :



•La circulation de l’eau est désormais rétablie à un niveau optimal

•Les périmètres rizicoles bénéficient d’une irrigation complète

•Les producteurs peuvent poursuivre leurs activités dans des conditions favorables



Le MASAE informe également que :



1.Le paiement des subventions sur le riz est en cours d’exécution :

•Les transferts vers la LBA ont été effectués

•Les virements vers les structures concernées sont en phase de finalisation, en collaboration avec la SAED



2.Ces dispositions visent à permettre aux producteurs d’acquérir leurs intrants dans les délais optimaux pour maximiser les rendements.



Le Ministère appelle la Direction de la Protection des Végétaux (DPV) à renforcer la vigilance phytosanitaire afin de sécuriser les récoltes et garantir une production nationale abondante.



Le succès de ces opérations résulte d’une synergie gouvernementale exemplaire. j’exprime ma reconnaissance :



•Au Ministère des Finances et du Budget

•À l’ensemble des partenaires techniques

•À tous les acteurs engagés pour l’avenir agricole du Sénégal



Le Sénégal avance, main dans la main avec ses producteurs.



Dr Mabouba Diagne Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook