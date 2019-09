L’état de santé d’Adama Gaye se détériore en prison

Adama Gaye ne se sent pas bien. Et son état de santé inquiète sa famille. Le journaliste est en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Rebeuss, pour atteinte à la sureté urbaine et offense au chef de l’Etat.



Selon L’As qui cite des sources proches du détenu, le journaliste vit dignement son séjour carcéral mais il n’est pas en grande forme depuis quelques jours. Le journal révèle que son taux de glycémie est monté à un niveau inquiétant.



Âgé de plus de 60 ans, le journaliste devait être entendu dans le fond la semaine dernière mais le doyen des juges a reporté sine die cette audition. Ce qui avait d’ailleurs scandalisé ses avocats qui parlaient de violation des droits de leur client.

