L’étudiant Abdou Thiam passe le bac à la place de son ami

L’étudiant en génie civil Abdou Thiam et son ami Mouhamadou Moustapha Sy, élève en classe de Terminale, ont été attraits hier à la barre des flagrants délits de Dakar pour fraude à l'examen du baccalauréat.



D'aprés L'As, l’étudiant en génie civil avait proposé à son ami de passer le second tour du bac technique à sa place parce que ce dernier a échoué à trois reprises. Ce que Mouhamadou Moustapha Sy a accepté. «J'étais à ma troisième tentative. Je suis passé au second tour. Il a fait l’épreuve des mathématiques à ma place. C'est lui qui m'a proposé le deal. Je ne lui ai rien payé», a déclaré le candidat au bac.



Le parquet a requis l’application de la loi. Quant à la défense, elle plaide pour une application bienveillante de la loi. Le verdict sera rendu le 20 juillet prochain