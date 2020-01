Accueil Envoyer Partager sur facebook L’étudiante ivoirienne testée négative au Coronavirus Rédigé par La rédaction de leral.net le 30 Janvier 2020 à 06:48 Dans un communiqué, le ministère ivoirien de la santé a déclaré que les tests effectués par les instituts de recherche en Côte d'Ivoire et en France étaient revenus négatifs. L'étudiante de 34 ans a été maintenue en quarantaine pendant que des tests étaient effectués.

Selon le ministère, elle a été traitée pour ses symptômes et se rétablit bien.

Si les résultats avaient été positifs, il s'agirait du premier cas confirmé en Afrique.Dans son communiqué, le ministère ivoirien de la santé a rappelé les populations au respect des mesures de prévention en vigueur notamment :



-éviter le contact avec les personnes souffrant d'infections respiratoires aiguës ;



-se laver fréquemment les mains après un contact direct avec des personnes malades ou leur environnement ;



-éviter tout contact non protégé avec des animaux d'élevage ou sauvages;



-utiliser un mouchoir en papier pour éternuer et tousser ;



-se rendre dans le centre de santé le plus proche en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires.



Un numéro vert a été mis à la disposition des populations pour toute information.



Pour rappel, le 25 janvier dernier le ministère de la santé et de l'hygiène publique a été alerté par les autorités aéroportuaires d'Abidjan de la présence d'une étudiante qui s'était rendue de Pékin à Abidjan et qui présentait des symptômes de type grippal, craignant la propagation de la maladie dans le pays.

Quatre autres cas suspects ont été isolés dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, dont trois étudiants provenant de l'épicentre de l'épidémie à Wuhan en Chine.

Les responsables du ministère de la santé de cette ville ont déclaré que les premiers tests étaient négatifs.

Entre-temps, le Kenya a isolé un autre étudiant de Wuhan qui est arrivé à Nairobi mardi.

BBC Afrique

Partager sur facebook



