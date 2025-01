L’évêque de Ziguinchor plaide pour une Casamance unie et pacifiée Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2025 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Ziguinchor Atlanticactu/ Jean-Baptiste Valter Manga/ Saliou Ndong L’évêque du diocèse de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga, a appelé, ce mercredi à Diongol, un village du département de Bignona, les populations, les autorités et les anciens combattants à s’engager en faveur d’une Casamance réconciliée et apaisée. « Il arrive que des gens se tuent entre eux. Pourtant, […] Ziguinchor Atlanticactu/ Jean-Baptiste Valter Manga/ Saliou Ndong L’évêque du diocèse de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga, a appelé, ce mercredi à Diongol, un village du département de Bignona, les populations, les autorités et les anciens combattants à s’engager en faveur d’une Casamance réconciliée et apaisée. « Il arrive que des gens se tuent entre eux. Pourtant, il faut comprendre que, lorsqu’un homme en tue un autre, c’est comme s’il tuait son propre frère. Nous devons œuvrer pour une Casamance réconciliée et pacifiée », a déclaré Mgr Jean-Baptiste Valter Manga dans son homélie prononcée à l’occasion de la Journée internationale de la paix, organisée à Diongol, rapporte l’APS. Le village de Diongol, situé à l’arrière de Diaboudior, Soutou (aussi appelé Petit Paris) et Brindiago, a été durement touché par le conflit armé et a été choisi cette année par le diocèse de Ziguinchor pour commémorer la Journée internationale de la paix. Mgr Manga a également exhorté chacun à cultiver le pardon et à ne jamais ôter la vie humaine.



Source : Source : https://atlanticactu.com/leveque-de-ziguinchor-pla...

Accueil Envoyer à un ami Partager