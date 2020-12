"L'évolution de l'épidémie de coronavirus est préoccupante", dit Salomon

“L’évolution de l’épidémie de coronavirus est préoccupante”, a déclaré jeudi le directeur général de la Santé, en mettant en garde les Français sur les risques de contagion avant les fêtes de fin d’année et pendant l’hiver, “saison à haut risque”.



Le nombre de cas de contamination s’est élevé à 18.254 au cours des dernières 24 heures, soit 639 de plus que la veille, et le taux de reproduction du virus (R0), le nombre moyen de nouveaux cas provoqués par une personne infectée, est de nouveau supérieur à 1, s’établissant à 1,03, a précisé Jérôme Salomon.



“En France, l’évolution de l’épidémie est préoccupante avec une tendance à l’augmentation de la circulation du virus à partir d’un plateau haut”, a dit le numéro deux du ministère de la Santé lors d’une conférence de presse.



“Nous constatons en effet une augmentation du nombre de cas confirmés (...) une augmentation de l’activité de dépistage, et le maintien à un niveau élevé du nombre d’hospitalisations et d’admissions en réanimation”, a-t-il ajouté.



Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au COVID-19, qui avait augmenté mercredi, est reparti à la baisse (25.182 contre 25.315 la veille). Le nombre de patients traités dans les services de réanimation poursuit sa baisse à 2.808, soit 42 lits occupés de moins que mercredi, a indiqué Jerôme Salomon.



Le bilan de l’épidémie s’élève à 59.619 morts, après 258 nouveaux décès enregistrés dans les hôpitaux. (Reuters)





Source : https://www.impact.sn/L-evolution-de-l-epidemie-de...