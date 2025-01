L’ex-DAGE du ministère des Sports, Mamadou Ngom Niang, convoqué par la DIC

Mamadou Ngom Niang, ancien Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère des Sports, a été convoqué à la Division des investigations criminelles (DIC), pour une affaire le concernant.



L’information, rapportée par "Les Échos", précise que les raisons exactes de la convocation restent inconnues, bien que le timing de cette convocation soit notable, puisqu’elle survient peu après celle de Lat Diop, l’ancien Directeur général de la Lonase, qui doit être entendu dans une autre affaire, lit-on dans "leSoleil-sn".



Lat Diop, poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux, sera auditionné en profondeur jeudi 30 janvier 2025. Placé sous mandat de dépôt depuis fin septembre 2024, son dossier est l’un des plus médiatisés de ces derniers mois.



Par ailleurs, le journal soulève également une autre piste qui pourrait être liée à la convocation de Mamadou Ngom Niang. En effet, la Cour des comptes avait demandé à l’époque, par le biais de l’ancien chargé de communication du ministère des Sports, de lui transmettre les contrats de convention signés avec les organes de presse pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, en Côte d’Ivoire. Selon "Les Échos", Mamadou Ngom Niang aurait été responsable de l’exécution de ces dépenses, ce qui pourrait expliquer la nature de l’enquête le concernant.