L'ex DG de la Douane, Boubacar Camara, a perdu son père

Dakarposte a appris que le leader du PCS (Parti de la Construction et de la Solidarité) est endeuillé. En effet, il nous revient que Boubacar Camara a perdu son papa.

Le défunt, Moustapha Camara, a tiré sa révérence ce dimanche 31 Janvier 2021.

Aux dernières nouvelles, il sera enterré ce lundi à Fatick.

Toute la rédaction de dakarposte s'associe à la douleur et présente ses condoléances à l'ex patron des soldats de l'économie et à sa fratrie éplorée.

Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!

Source : https://www.dakarposte.com/L-ex-DG-de-la-Douane-Bo...