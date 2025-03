L’explosion d’un camion-citerne fait 6 morts au Nigéria Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Mars 2025 à 14:11 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & AA Six personnes ont perdu la vie à la suite de l'explosion d'un camion-citerne transportant du fioul dans le Territoire de la capitale fédérale (FCT) du Nigeria. Selon un communiqué de l'Agence nationale nigériane de gestion des urgences (NEMA), une explosion s'est produite mercredi soir dans un camion-citerne transportant du fioul sur l'autoroute Abuja-Keffi, près de Nyanyan, dans le FCT. L'explosion a fait 6 morts et de nombreux blessés. Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux environnants et l'enquête sur l'incident est en cours. Au moins 114 personnes ont perdu la vie dans les États du Niger et d'Enugu au Nigeria en janvier à la suite de l'explosion de deux camions-citernes.



Source : https://atlanticactu.com/lexplosion-dun-camion-cit...

