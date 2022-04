L'histoire de Sylviane Diouf, historienne franco-sénégalaise, racontée par Serge Bilé

"Je vous ai déjà parlé de Sylviane Diouf, l’historienne franco-sénégalaise, installée aux États-Unis, et de ses recherches sur l’esclavage.



En discutant au téléphone avec elle aujourd’hui, j’ai regretté que ses livres parus en anglais, soient peu connus dans la sphère francophone, alors qu’ils abordent des sujets inédits et essentiels.



Elle a notamment mis à jour un fait historique qui fait écho à l’actualité. De 1500 à 1550, il était interdit aux musulmans africains d’entrer… en Amérique !!!



D’abord, parce que les colons espagnols avaient peur qu’ils convertissent les Indiens. Ensuite, parce que ces musulmans noirs, en particulier les Wolofs, étaient jugés "arrogants, désobéissants, rebelles et incorrigibles".



Pas moins de cinq décrets antimusulmans ont été pris à cette époque, pour empêcher l’expansion de la "secte de Mahomet". Ces décrets visaient aussi bien les esclaves et musulmans libres que leurs enfants convertis au catholicisme.



"En 1522, la première révolte d’esclaves a été conduite par des Sénégalais en République dominicaine. Ils étaient les plus prompts à se révolter. Les esclaves wolofs du Sénégal se révoltèrent sur la plantation du fils de Christophe Colomb, jetant l’effroi dans le Nouveau Monde", explique Sylviane Diouf, en ajoutant que les Wolofs se sont également rebellés à Porto-Rico et au Panama.



A noter enfin que Sylviane Diouf participe en ce moment, avec d’autres historiens américains de renom, à la réalisation d’un grand documentaire sur l’esclavage. Ce sera une fois de plus quelque chose d'essentiel et d’inédit. A suivre !!"