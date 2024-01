L’hommage d’Aliou Sow à Abasse Ndione, »une grande figure de la littérature sénégalaise et africaine »

Samedi 27 Janvier 2024

Le ministre de la Culture et du Patrimoine historique Aliou Sow a salué la mémoire du romancier Abasse Ndione, »une des figures tutélaires de la littérature sénégalaise et africaine ».



Avec la disparition d’Abasse Ndione, »c’est un pan de notre littérature qui s’offre à la lumière en entrant dans l’éternité des belles lettres », a dit le ministre dans un communiqué transmis à l’APS, saluant la mémoire d’un »immense écrivain d’une grande discrétion ».



Aliou Sow a aussi fait part des sujets de société qui interpellaient le romancier à travers une »précision et une minutie du détail sans doute empruntées à la profession d’infirmier qu’il a exercée pendant sa vie active ».



»Abasse Ndione s’est toujours distingué par sa modernité, qu’il faut comprendre comme une forme d’audace à affronter des thèmes par rapport auxquels l’époque est frileuse et à adopter un style qui épouse cette audace créatrice », a poursuivi le ministre de la Culture et du Patrimoine historique.



Rendant hommage à un »grand écrivain qui a fait rayonner le nom du Sénégal », la tutelle estime qu’une »œuvre, lorsqu’elle est portée par l’éternité des sujets et la qualité du style, transcende la vie humaine limitée ».



Le romancier sénégalais Abasse Ndione, décédé, jeudi et inhumé vendredi à Bargny sa ville natale, se définissait comme un »écrivain réaliste dont la plume, disait-on, »ne s’intéressait qu’aux faits contemporains en analysant ce qui va et ce qui ne va pas » dans son pays.



Le livre »la vie en spirale » sera ainsi publié par les Nouvelles Editions africaines du Sénégal (Neas) en 1984 et réédité chez Gallimard en 1998.



Le roman »Mbëkë mi à l’assaut des vagues de l’Atlantique » traite de la thématique de l’émigration clandestine est publié en 2008 avant son adaptation au cinéma en 2012 par son compatriote Moussa Touré avec son film »La Pirogue ».

Aps

