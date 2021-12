L’hommage de Baba Tandian à Lamine Diack : «le meilleur ministre des sports du Sénégal de l’indépendance à nos jours… »

Baba Tandian, l’ancien Président de la Fédération sénégalaise de Basket Ball a adressé ses condoléances à la famille sportive du Sénégal suite au rappel à Dieu de l’ancien Président de l’IAAF, Lamine Diack.





Il a regretté la perte de cet être cher, un homme qui a fait rayonner le sport sénégalais et mondial. « Il a été et reste le meilleur ministre des sports du Sénégal de l’indépendance à nos jours, grand président de l’IAAF ».



Pour finir, Baba Tandian regrette que malgré le travail abattu, certains de ses pairs aient tenté de le salir pour le pousser vers la petite porte. « Mais malgré un acharnement de plus 4 ans le président Lamine Diack sortira par la volonté de Dieu par la grande porte », rappellera-t-il avant de prier pour que Dieu ait pitié de son âme, et l'accueille au Paradis.

