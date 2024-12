L’hommage de Waly Seck à ses parents et sa sœur Moumy… Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2024 à 01:54 | | 0 commentaire(s)|

A travers la chanson « Moumy Baly » , Waly Seck a rendu un vibrant hommage à sa sœur Moumy et ses parents, tous disparus. L'émotion était palpable à Adidas Arena. Ce titre, chargé de sentiments, illustre une fois de plus la capacité de Waly Seck à exprimer des émotions universelles à travers sa musique, tout en honorant ses proches avec dignité et amour.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/lhommage-de-waly-seck-a-s...

