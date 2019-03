L’homme d’affaires Adama Bictogo visé par une plainte…

Revoilà Adama Bictogo ! L’homme d’affaires Ivoirien qui brasse des milliards au Sénégal "sans rien faire", est sur la sellette dans son pays. L’ancien ministre et proche du Président de Ouattara est visé par une plainte de victimes du Probo Koala, du nom de ce navire de la société hollando-suisse, « Trafigura » qui avait illégalement déversé des produits toxiques dans la périphérie d'Abidjan en 2006.



L'ex-ministre qui avait joué les bons offices pour le compte des victimes, est accusé par ces dernières, d’avoir détourné une partie des 4,65 milliards FCfa (plus de 7 millions d’euros), destinés aux indemnisations.



D’après Jeune-Afrique, jeudi 21 février, le RENADVIDET-CI qui défend plus de 842 victimes, a introduit une « action pour une restitution d’indu, dommages et intérêts » à l’ encontre d’Adama Bictogo.



Une audience doit se tenir le 4 avril prochain, au tribunal de première instance du Plateau.



