L’homme le plus riche de Hong Kong ne peut pas dormir la nuit ! Rédigé par leral.net le Samedi 30 Juillet 2022 à 09:00 | | 0 commentaire(s)|

L’homme d’affaires le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, a du mal à dormir la nuit car il s’inquiète de l’inégalité des revenus en Chine.



Li, dont l’empire englobe les réseaux de gaz et d’électricité ainsi que 3 Mobile au Royaume-Uni, a déclaré aux étudiants de l’université chinoise de Shantou:



« L’aggravation des inégalités de richesse et d’opportunités, si elle n’est pas résolue, pourrait rapidement devenir la nouvelle norme. » – Li Ka-shing



Le milliardaire de 93 ans, classé 37e personne la plus riche du monde par Forbes à 35 milliards $, a plaisanté:



« Récemment, inquiet par les ferventes discussions sur le web à propos de mon insomnie, mes amis ont recommandé une tonne de remèdes efficaces pour insomnie. Je suis très touché par leur attention. » – Li Ka-shing



Il a appelé le gouvernement chinois à introduire des politiques de redistribution des richesses qui trouvent le juste équilibre entre la promotion de l’égalité et l’aide à la croissance.



ARGENTAIRE.COM

Accueil Envoyer à un ami Partager