L'hôtel King Fahd met 176 employés en chômage technique En raison de la propagation de la pandémie liée au Coronavirus, l'hôtel King Fahd Palace a mis en chômage technique 176 employés.



''Notre établissement a connu une baisse drastique de ses activités et des difficultés de recouvrement car, certains de nos débiteurs ont demandé un report de leurs échéances de paiement'', lit-on dans la note de service.



Ainsi, en vertu de l'article L65 de la loi N° 97-17 du 1ér décembre 1997 portant code du travail relatives au licenciement pour motif économique, la direction a mis en chômage technique les 176 employés. Ceci du 30 mars au 30 avril 2020, durant cette période les concernés percevront l'intégralité de leur salaire du mois de mars 2020, et au titre d'une indemnité de chômage technique 50% de leur salaire brut du mois d'avril 2020.



Une mesure qui n'a pas manqué de soulever des grognes.



