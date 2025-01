L’hôtel Riu Baobab de Pointe Sarène cible d’une attaque armée Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 16:07 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Mbour/ Mbodiéne/ Charlotte Diop Inouï ce qui s’est passé dans le paisible village de la Pointe Sarène. Les populations ont eu la peur de leur vie en entendant le staccato d’armes à feu en provenance de l’hôtel Riu Baobab. Des employés d’une Filiale de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC), le Consortium Africain de Conseil et d’Organisation (CACO) qui passaient un week-end dans l’établissement hôtelier, ont subi samedi nuit une attaqué par des hommes armés qui ont effectué des tirs de sommation. Cet incident s’est produit lors de la soirée de clôture organisée par l’entreprise, avant leur retour prévu ce dimanche à Dakar. Selon une source, Fadilou KEITA le Directeur de la CDC était présent lors de cette cérémonie de clôture. Les assaillants se sont introduits dans l’hôtel en pleine soirée, créant un climat de tension parmi les participants.



