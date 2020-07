L’immolation de Cheikh Diop évoquée à la Cour de la CEDEAO: Me Assane Dioma Ndiaye, l’avocat de la famille, réclame 500 millions FCfa à l’Etat du Sénégal Reparlons de l’immolation de Cheikh Diop devant le Palais présidentiel survenue en 2018 ! En effet, l’affaire a été évoquée, hier, dans un procès en visioconférence à la Cour de Justice de la CEDEAO.

Pour réparations, la famille avait déposé une plainte contre l'État du Sénégal devant la Cour de justice de la Cedeao, qui a commencé à se pencher sur le dossier.



D’après SeneCafeActu, dans la requête pour "violation des droits de l'homme", l'avocat de la famille, Me Assane Dioma Ndiaye, accable particulièrement l'infirmerie de la prison de Rebeuss.



Elle est accusé d’avoir injecté une mauvaise solution à son client, c’est pourquoi il demande à la Cour, d'ordonner une réparation à hauteur de 500 millions FCfa.



