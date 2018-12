L’incroyable constat de Lionel Messi sur le Ballon d’Or

Alors que Lionel Messi est arrivé 5e du dernier Ballon d’Or, le joueur du FC Barcelone savait qu’il n’avait pas ses chances pour ce trophée.



Ce n’est donc pas en 2018 que Lionel Messi soulèvera un 6e Ballon d’Or. En effet, la star du FC Barcelone n’est finalement arrivée qu’à la 5e place. Un classement qui semble logique étant donné que La Pulga a été éliminée en quarts de finale de la Ligue des Champions et en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Mais pour certains, Messi aurait dû figurer bien plus haut dans ce classement. Un avis pas vraiment partagé par le principal intéressé.



« Je n’attendais rien »

En effet, dans un entretien accordé à Marca, Lionel Messi sur le classement du dernier Ballon d’Or, a alors confié : « Surpris d’être 5e du Ballon d’Or ? Si je suis honnête, je n’y accorde pas d’importance, même si c’est un prix important. Je savais que cette saison, je n’avais pas la possibilité de le gagner. J’ai écouté les noms qui ont été cités et je savais que je n’allais pas y être. A partir de là, je n’attendais pas à être 3e, 4e ou 5e. Je ne suis pas surpris car je n’attendais rien ».











