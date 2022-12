L’information livrée au cours de sa journée à la Fidak : L’Artp a reçu provisoirement 430 plaintes de consommateurs en 2022 ! L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) œuvre pour la satisfaction de sa clientèle. A preuve, elle a dédié sa deuxième journée de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, aux consommateurs. A cette occasion, les acteurs des télécoms ont échangé sur le rapport annuel des plaintes, ainsi que sur les attributions des droits et devoirs des consommateurs

Au cours de l’année 2022, l’Artp a enregistré 430 plaintes des consommateurs contre les opérateurs. Ces plaintes sont liées à la mauvaise qualité des réseaux, au brouillage des fréquences, etc. 279 réclamations ont faites contre la Sonatel, opérateur historique, avec 195 traitées soit un taux de 70 %.



Au niveau du ressenti des consommateurs sur un sondage effectué de 133, 69 % des clients sont satisfaits du réseau Free. L’Autorité dirigée par Abdoul Ly a reçu peu de plaintes contre l’opérateur Expresso, juste 18 réclamations dont 2 traitées. Ce qui donne un taux de 11%.



« Les chiffres ont été annoncés sur le suivi des réclamations. Ce sont des chiffres provisoires. Durant l’année, nous avons reçu 430 plaintes. La prise en charge est satisfaisante. Nous donnons rendez-vous dans les jours à venir pour des chiffres officiels », a expliqué la chef du département suivi du consommateur de l’Artp, Mme Diouf Coumba Guèye.



Une rencontre d’une importance capitale, a salué le représentant des associations de consommateurs, Amadou Moustapha Gaye. « Il fallait que cette rencontre ait lieu pour que nous puissions nous rendre compte que l’Artp a des compétences énormes, très étendues, sur tout ce qui est télécommunications. Ce qui fait que nous saluons l’initiative. Nous pensons qu’à l’issue de ces échanges, d’autres rencontres vont suivre, qui vont mettre à niveau des associations de consommateurs », a-t-il magnifié.



L’objectif recherché à travers cette journée était de défendre les droits des consommateurs qui, selon les services du Directeur général de l’Artp Abdoul Ly, ont également des devoirs.



D’où la nécessité, pour le régulateur, de recueillir leurs points de vue. Tout en saluant le travail remarquable de l’Artp, le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières a plaidé pour le renforcement des capacités de cette autorité de régulation.



A en croire Famara Ibrahima Cissé, il est clair que l’utilisateur des services de télécommunications et des postes a plus de droits que de devoirs, au regard des missions exposées par les services du Dg, Abdoul Ly.



« Les utilisateurs ont toujours pensé qu’ils avaient moins de droits que de devoirs vis-à-vis des entrepreneurs. Il urge aujourd’hui de démultiplier toutes ces informations auprès d’eux. L’Artp, il faut le dire et le reconnaître, c’est la structure de régulation la plus accessible dans ce pays. Les utilisateurs vont peut-être vers d’autres régulateurs pour déposer des réclamations. Mais l’Artp est proche des populations. Elle vient vers elles pour recueillir leur ressenti, leurs réclamations et les traiter. Au regard de l’exposé, nous pouvons dire que toutes les réclamations ont connu un traitement », a souligné le président de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahima Cissé.



L’Association des consommateurs a suggéré à l’Artp de trouver un partenariat avec la Justice, pour récupérer les dossiers pendants qui coûtent cher aux utilisateurs, pour un meilleur traitement. L’Artp a profité de cette journée de consommateurs, pour lancer sa nouvelle plateforme « Artp-sama-reseau » qui consiste à mesurer la qualité du réseau.













Le Témoin



