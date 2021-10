L’inspecteur général de l’Armée sénégalaise en visite à Gao (APO)

Le Chef du Bureau régional de la MINUSMA Gao, Mohamed El-Amine SOUEF a reçu le 08 octobre dernier, le Général El Hadji Daouda NIANG inspecteur général de l’Armée sénégalaise.



« Le contrôle de l’aptitude opérationnelle des troupes fait partie de ma mission. À ce titre, a déclaré le Général El Hadji Daouda NIANG, je suis venu à Gao, sur le terrain pour voir le travail des unités sénégalaises déployées ici ».



En compagnie du commandant du Secteur Est de la MINUSMA, le Colonel Jinsong ZHU et de la Commandante régionale d’UNPOL à Gao, la Générale Odile KANTYONO, le Chef du Bureau régional, a présenté au Général NIANG un aperçu exhaustif de la situation de la région de Gao.



Mohamed El-Amine SOUEF a saisi l’occasion pour exprimer la reconnaissance de l’ensemble du bureau régional pour le travail, le professionnalisme et l’engagement des unités sénégalaises déployés à Gao pour le compte de la MINUSMA.



« C’est une fierté pour nous ici et je salue le rôle important du Sénégal à travers le personnel militaire et civil pour sa contribution à la paix au Mali » a-t-il souligné. Le Commandant du secteur Est et la cheffe de UNPOL Gao ont à leur tour fait part de leur satisfaction pour le travail des Casques bleus sénégalais.



Dans la région de Gao, le contingent sénégalais déployé sous la bannière des Nations Unies, comprend une Unité de police constituée (SEN-FPU) et un Détachement du génie militaire (DETGEN) composé des sections appui soutien, construction, franchissement et protection. (APO)



Source : https://www.impact.sn/L-inspecteur-general-de-l-Ar...