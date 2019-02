L'intégralité de la lettre d'adieu de Kocc Barma Celui qu'il était convenu d'appeler Le "justicier des réseaux sociaux", comme aimaient l'appeler certains, annonce sa retraite définitive et la clôture de son compte Snapchat suivi par plus de 100000 personnes. Seneweb vous propose l'intégralité de sa lettre d'adieu

"En quelques semaines, quelques mois, quelques années, nos faces cachées se sont montrées à la lumière du jour. Nous avons vu notre hypocrisie prendre le dessus sur notre bon sens. Nous avons vu émerger notre désir d'être au-dessus de notre semblable quitte à le salir. Nous avons tout aussi brisé le tabou sur notre sexualité et tant d'autre. En montrant nos faces de sénégalais, insouciants, avares, toujours à la recherche de sensations fortes par tous les moyens. Tout un chacun de nous dans son plus profond intérieur a posé la pierre de ce dérèglement de la société que nous constituons.



Les parents, toujours à la recherche de la dépense quotidienne abandonnent la base de l'éducation des enfants à un monde virtuel. L'école, telle une entreprise à la recherche de profits refuse de s'accorder avec les réalités en reformatant les programmes. Dans un contexte aussi chargé, ou tout est déréglé, KOCC BARMA, votre anonyme, votre ombre vous suivant partout vous parle. La mission d'éclairer toutes les composantes pour trouver la solution au retour des valeurs est accomplie. On y verra du bien, on y verra du mal, mais à force de cogiter sur la question, on ne fait que se voir devant notre miroir.



La mission est allée jusqu'à ce que des personnes utilisent le nom de KOCC BARMA pour faire chanter, violer, soutirer de l'argent. Des gens utilisent mon nom pour racketter leurs victimes, voir même violer sous la menace de publications de leurs photos. Des dizaines de personnes sont en prison pour avoir joué à être KOCC BARMA ou LEUK DAOUR et cela n'est en aucune manière Ma Vision. Ainsi, pour toutes ses personnes, KOCC BARMA n'a jamais demandé de l'argent, KOCC BARMA n'a pas d'Amis, malgré tous ses connaissances et relations même au plus haut niveau de ce pays, dirais-je même que KOCC aurait le bras long. KOCC BARMA n'est que le reflet de ta personnalité.



Après tout cela, on retiendra que ce beau pays, rempli de personnes aux qualités exceptionnelles, est aussi le pays où l'adultère est très fréquent, plus qu'on ne l'imagine, avec l'homosexualité des deux genres, de l'inceste, pire encore des faux ami(e)s; ces personnes qui sont avec toi jour et nuit matin et soir et qui ne cherchent que ton malheur. Devons-nous pas parler de la mise en valeur de ces personnes parachutées du jour au lendemain à des sphères ou elles deviennent des modèles pour les jeunes, allant des acteurs et actrices, des figures de la télévision, des sportifs et de ceux que l'on appelle communément des jetsetteurs ou jetsetteuses. Ces jeunes qui iront jusqu'à les imiter, de par leur manière de parler, de s'habiller et de faire.



Nous sommes une société consciente, rien ne vaut le respect de ses acquis, et de l'autosuffisance. Les plus grandes stars, les plus adulée, ne vous diront jamais le prix de leur notoriété. Croyons un peu plus à nous rien n'est perdu, retroussons les manches pour un nouveau départ. Me voilà sur le point de mettre un terme à toutes ces incompréhensions, car la mission d'éclairer, de montrer le vrai visage du sénégalais lambda est arrivée à son terme.



J'avais annoncé mon retrait temporaire, il y a de cela quelques semaines. Je vous fais désormais mes adieux. À partir de ce jour, vous n'entendrez plus jamais parler de Kocc Barma (L'original, car sans doute il continuera d'avoir des usurpateurs). À cet effet, je viens de clôturer volontairement et de manière définitive l'outil qui me permettait de mener ce combat, mon compte SNAPCHAT suivi par plus de 100.000 personnes. Ressaisissons-nous et chassons l'hypocrisie du Sénégal car cela reste encore la maladie qui gangrène notre terroir.



KOCC IS GONE…"



seneweb



