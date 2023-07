L'intégralité des nominations du Conseil supérieur de la Magistrature (Document)

A l'issue du Conseil supérieur de la Magistrature de ce mardi 11 juillet 2023, plusieurs nominations sont notées. Parmi les mesures, il y a la nomination du juge Mamadou Cissé Fall comme président du Tribunal de Grande Instance de Dakar et l'affectation de son collègue Mamadou Yakham Keïta. Tous les deux ont jugé Ousmane Sonko dans l'affaire Prodac. Le premier en appel et le second en première instance, informe iGFM..



Président de la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar, Mamadou Cissé Fall est nommé président du Tribunal de Grande Instance de Dakar. Le magistrat qui a jugé Ousmane Sonko en appel dans l'affaire de diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang, remplace Moustapha Fall devenu conseiller à la Cour suprême.



Son collègue Mamadou Yakham Keïta, qui a jugé l'affaire en première instance, est affecté à Thiès comme président de chambre à la Cour d'Appel.



Siégeant comme assesseur lors du procès pour viol de Ousmane Sonko, la juge Amy Ndao est la nouvelle présidente du Tribunal d'instance de Rufisque.



Le juge Hyppolite Anquediche Ndeye sorti également de l'ombre à cause du dossier Adji Sarr /Ousmane Sonko, quitte le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour la Cour d'Appel de Dakar.



Président du Tribunal de Commerce hors classe de Dakar depuis juillet 2020, Malick Lamotte, quitte son poste pour l'administration centrale de la Justice

.

La vice-présidente de cette juridiction, Aïssatou Diémé, est promue présidente. Elle a pour vice-président Khady Niang, qui était juge dans la même juridiction.



Des changements ont également été notés aux Tribunaux d'instance de Dakar et de Guédiawaye.



Ousmane Racine Thione, précédemment président de Chambre à la Cour d’Appel de Dakar, est le nouveau président du Tribunal d’instance hors classe de Dakar. Il remplace Aminata Diène Paye, nommée à l'administration centrale de la Justice.



Précédemment juge au Tribunal de Grande Instance de Kaolack, Papa Abdoulaye Donde est le nouveau président du Tribunal d’instance de Guédiawaye.



Adji Fatou Diouf, précédemment substitut au Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar, est désormais la Déléguée du procureur près le Tribunal d’instance de Guédiawaye.



La présidente de ladite juridiction, Aissatou Diouf, est promue vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye.



Voici l'intégralité des nominations.