L'intersyndicale de l'Ipres se "paye" une liste de doléances et menace de durcir le ton dans... Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Août 2022 à 22:10 L'intersyndicale de l'Ipres a fait face à la presse pour réclamer plus de considération de la part des autorités administratives de ladite structure. L'augmentation des salaires, payement des droits, entre autres revendications sont les griefs que le personnel dénonce et ne compte surtout pas travailler avec le système d'information mis en place à son insu. Un appel est lancé à tout les travailleurs et syndicats de venir soutenir leur combat.



