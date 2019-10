L’interview de Mbappé après Bruges, dérange: "Il se "Neymarise" Auteur de trois buts lors de sa montée au jeu contre Bruges mardi soir, Kylian Mbappé avait lâché une phrase forte à l’issue de la rencontre: “C’est vrai que je pensais que j’allais débuter, mais je voulais rentrer et montrer que c’est difficile de se passer de moi”. Christophe Dugarry, consultant pour RMC, a été gêné par cette sortie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|

Le triplé inscrit par Kylian Mbappé à Bruges restera dans les mémoires. Son interview après le match également. L’attitude du Français est jugée ambitieuse par certains, prétentieuse par d’autres.



Christophe Dugarry, champion du monde 98, "a peur que le rêve se brise avec ce garçon". "C’est une phrase maladroite qui me gêne un peu".



"Malheureusement, c’est le football d’aujourd’hui, où le collectif n’est pas la priorité. Il est tout aussi important d’être un bon mec que d’être un grand joueur. Cela fait déjà plusieurs déclarations où il est dans une logique assez personnelle. Il se ‘Neymarise’, (…) il se la raconte un peu”, analyse-t-il sur RMC.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos