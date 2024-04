« L'intouchable enfant gâté de la République... », Par Gourmo Lô

Abdoulaye Baba Sy, SG de l'Institution de l'opposition lave l'UFP des accusations portées contre ce parti par les amis et proxys de Biram Dah Ould Abeid, dont l'opposition effective se réduit désormais aux insultes, aux diffamations et autres mensonges à l'endroit de tous et de tout le monde dans une très compréhensible logique de chaos. La tactique "électorale" de Biram consiste à semer la confusion pour détourner les regards sur le " cas Biram" que revèle désormais sans fard, le moindre geste de l'état profond, dont il est redevable depuis des années, du petit militant prds zélé, des années de braise, à celles de sa surpuissance élecorale montée de toutes pièces, frauduleuse, des années Aziz.



Comment s'explique aujourd'hui encore la super protection dont bénéficie manifestement Biram face à la justice?



M. Ould Ghadda est en prison sans procés pour diffamation depuis un mois. Biram qui a dit pire contre Mohamed Maouloud poursuit ses basses oeuvres en toute liberté. M. Sy Abdoulaye serait menacé et même poursuivi pour des propos jugés séditieux, tenus dans une bande vidéo. Toute la Mauritanie voit et entend tous les jours Biram tenir des propos quasiment génocidaires par audio et vidéo interposés, sans parler des pires insultes nominatives à l'encontre de citoyens, dont le seul tort est d'appartenir à une communauté racialisée. Sans que le moindre poil de la justice ne soit secoué...



Voilà les tristes réalités qui se camouflent derriere l'écran de fumée de l'homme, soit disant persécuté mais qui demeure le chouchou de l'Etat profond, l'intouchable enfant gâté de notre dattière république...



Gourmo Lô