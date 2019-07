L’inventeur du mot de passe informatique est mort

Corby n’est plus : l’américain Fernando Corbató surnommé « Corby », qui est à l’origine du mot de passe dans le domaine de l’informatique, est décédé le 13 juillet dernier à l’âge vénérable de 93 ans. Ancien chercheur au MIT, la célèbre université des sciences de Cambridge dans le Massachusetts (USA) avait été le premier à mettre en place un mot de passe par utilisateur dans un ordinateur.



La création d’un mot de passe s’est imposée lorsque les entreprises et universités ont voulu permettre à des utilisateurs différents d’utiliser un ordinateur au même moment – les ordinateurs étaient alors des « mainframes » qui disposait d’une puissance de calcul à laquelle les utilisateurs accédaient par le biais de terminaux.



Cette compartimentation des utilisateurs permettait aussi d’assurer un peu de confidentialité, une confidentialité qui est aujourd’hui clé dans la gestion des comptes non seulement dans un ordinateur, mais aussi pour les services.



Fernando Corbató est mort à une période où une importante partie de l’industrie veut justement se débarrasser des mots de passe, lui-même ayant reconnu dans une interview accordée au Wall Street Journal en 2014 que la gestion des identifiants et mots de passe sur internet était un « cauchemar », comme le rappelle Engadget.



Fernando Corbató restera aussi dans le panthéon des développeurs pour sa « loi de Corbató » qui stipule que « Le nombre de lignes de code qu’un programmeur peut écrire dans une période de temps donnée est toujours la même, quel que soit le langage de programmation utilisé. »