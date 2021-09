L’investiture de Sophie Gladima à Joal contestée : Benno Bokk Yaakaar de Joal Fadiouth dénonce Après les meetings d’investitures en grande pompe, c’est la levée de bouclier à Mbour et Joal. La coalition Benno Bokk Yaakaar de Joal Fadiouth dénonce ce qu’elle assimile à un simulacre d’investiture de Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des Energies.

Selon le porte-parole de la majorité présidentielle dans la localité, il s’agit d’un cirque politique. A en croire Omar Dramé, Sophie Gladima Siby a organisé un soi-disant meeting d’investiture sous la bannière de la grande majorité présidentielle, pour briguer la mairie de Joal aux élections locales.



Alors que la coalition travaille dans la discipline pour le choix d’un candidat consensuel comme recommandé par le Président Macky Sall, fulmine Omar Dramé, elle a préféré encore violer les directives du chef de l’Etat.

C’est pourquoi, Omar Dramé et ses camarades interpellent le Président Macky Sall afin que Sophie Gladima rentre dans les rangs de Bby.

