L'islam, une seule et indivisible famille : la délégation Médina Baye à Touba chez le khalife Général des Mourides Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 16:06 Régulateur social et source de Stabilité du Sénégal, l'islam au-delà de sa diversité est un et indivisible au Sénégal. A Tivaouane, la terre bénie de Mame El Hadji Sy Maodo, les talibés et membre de l'Association « Sppey Al amine », depuis des jours apportent leurs contributions au Magal. Pour cette édition 2021, la délégation Médina Baye en voyée par la famille du Cheikhal Islam Ibrahima Niasse de Kaolack était aussi à Touba chez le khalife Général des Mourides. Les images de leur visite





























