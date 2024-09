L’université du Sénégal Oriental construite à hauteur de 25%... : L’université de Matam inaugurée en octobre 2026

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Dr. Abdourahmane Diouf, s’est rendu ce jeudi 5 septembre 2024, à Matam et Tambacounda, pour visiter les chantiers des universités de ces régions et l’Isep de Matam. Le niveau d’exécution des travaux de construction de l’Université du Sénégal oriental s’élève à 25%, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation, Abdourahmane Diouf, espérant que les enseignements pourront débuter, au plus tard, à partir d’octobre 2026. ‘ ’On est à 25% de taux d’exécution des travaux, là où on aurait pu s’attendre entre 12% et 15% ”, a-t-il déclaré lors d’une visite des chantiers de l’Université du Sénégal oriental en compagnie du gouverneur de la région de Tambacounda, Guedj Diouf et des autorités locales, renseigne "Le Témoin".



Selon le ministre, ” le chantier est en avance par rapport aux prévisions (…) ”. Selon lui, sur les 27 bâtiments de l’université, il y en a déjà 21 qui sont sortis de terre, avec une qualité ” remarquable et au-delà nos prévisions ”. Il a par ailleurs salué l’adhésion des populations au projet de construction de l’Université du Sénégal oriental. ” Ce qui m’a plus marqué, c’est l’adhésion des populations au projet, il n’y pas de conflits particuliers ”, a-t-il magnifié.



Abdourahmane Diouf a aussi annoncé que l’université Souleymane Niang de Matam pourrait être inaugurée en octobre 2026, un an après l’inauguration de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP). ” En accord avec le groupe Dental, qui est en train de faire le travail, nous nous sommes rendu compte que les travaux sont un peu en avance (…). Nous avons tous pris l’engagement commun que, d’ici deux ans, à la rentrée universitaire d’octobre 2026, l’université pourrait être éventuellement inaugurée ”, a-t-il dit.



Le ministre intervenait lors d’une visite du chantier de l’université Souleymane Niang, ainsi que de celui de l’Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Matam. Pour l’inauguration de l’ISEP, les autorités tablent sur la rentrée d’octobre 2025, a indiqué le ministre.