L1 : Le PSG referme le chapitre Messi

C'était attendu, c'est désormais officiel: après deux saisons en Ligue 1, quelques faits d'armes mais toujours pas de Ligue des champions pour le Paris SG, Lionel Messi quitte le club sur une dernière défaite samedi où il a encore été sifflé.



Le départ du septuple Ballon d'Or, 36 ans le 24 juin, referme un chapitre agité de deux années durant lesquelles l'Argentin a parfois brillé, mais surtout connu un désamour croissant, au point de devenir la cible des sifflets du Parc des Princes, encore une fois à l'annonce de la composition des équipes et aussi lors de la cérémonie du titre après le match.



"Je trouve que les sifflets sont très durs, à l'image de la saison, je ne sais pas pour quelles raisons, peut-être que je trouverai des explications, des raisons pour comprendre le traitement fait envers Leo", a commenté Christophe Galtier en conférence de presse, ajoutant que Messi s'était "comporté comme un grand professionnel, il a des statistiques intéressantes, dans une saison où il a beaucoup joué".



Avec cette nouvelle défaite au Parc contre Clermont (3-2), l'Argentin, qui n'a pas participé au tour d'honneur d'après-match avec ses coéquipiers, quitte le PSG sur un nouveau match raté.



Avec 16 passes décisives, il est le meilleur passeur de L1 cette saison, en plus de ses 16 buts.



Selon le statisticien Opta, Messi a été décisif à 66 reprises (32 buts, 34 passes décisives) lors de ses 75 matches avec Paris. Seul Mbappé fait mieux.



Sera-t-il la seule victime des grandes manoeuvres ? Le mandat de l'entraîneur Christophe Galtier ne tient plus qu'à un fil, à en croire la presse, même si le conseiller football Luis Campos a précisé sur Canal+ avant le match que le club "n'a pas décidé pour le coach".



Après avoir dit vendredi adieu à Sergio Ramos, très acclamé pour sa part à la composition des équipes, le PSG a en tout cas acté le départ de Messi par voie de communiqué à quelques heures de la rencontre.

