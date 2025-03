LA BATAILLE DES GEANTS DES TELECOMS FAIT RAGE

Le « New Deal Technologique », cette stratégie ambitieuse de transformation numérique du service public sénégalais, est en passe de devenir une réalité. La preuve par le Programme de digitalisation du système de santé (PDSS) dont le coût est estimé à plus de 30 milliards CFA. Un pactole que se disputent férocement des géants des télécoms au point de voir la toute puissante multinationale chinoise Huawei débarquer au Sénégal pour y soumissionner.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé le « New Deal Technologique ». Un vaste projet de dématérialisation de masse visant à transformer le service public sénégalais composé de six projets numériques majeurs : dossier patient partagé, télémédecine, système d’information hospitalière, système d’information géographique santé, projet de digitalisation du médicament et projet de digitalisation des processus de la santé communautaire. Parmi ces projets phares, le Programme de digitalisation du système de santé (PDSS) d’un coût de 30 milliards CFA dont le financement est assuré par la Banque mondiale. Dans l’optique de sa mise en œuvre, le ministère de la Santé a lancé un « appel d’offres » restreint. Il s’agit de créer un logiciel de gestion des données sanitaires et d’améliorer la prise en charge des patients. Une plateforme digitale pour interconnecter tous les réseaux des hôpitaux publics, centres de santé et postes de santé ainsi que les cliniques médicales du Sénégal. Un marché aux enjeux technologiques et financiers qui suscite l’appétit des géants des télécoms et opérateurs en électronique. Sur le starting-block du « New-deal technologie », nous confie-ton, la toute puissante multinationale chinoise Huawei. Un géant du logiciel qui a fini de conquérir le monde entier jusqu’à s’attaquer au marché sénégalais des smartphones qui connaît la plus forte croissance en Afrique. Aux côtés de ce loup chinois aux dents longues, la Silicon Valley qui est un espace américain de haute technologie rayonnant à l’échelle mondiale grâce à la présence de sièges sociaux de nombreuses entreprises de prestige telles que les Gafa, Google, Apple, Facebook et Amazon. On nous souffle également que les groupes Expresso et Free (Tigo) auraient soumissionné dans ce marché de la santé digitale.

A l’embuscade, le géant chinois Huawei !

Aux yeux de ces tours opérateurs des télécoms, le Groupe sénégalais Sonatel n’est pas prophète en son pays. D’où l’intérêt agressif que ces multinationales étrangères portent à ce marché numérique jusqu’à venir concurrencer Sonatel dans sa propre maison. C’est sans compter sur la détermination de notre « Sonatel » nationale, l’opérateur de référence en Afrique de l’Ouest qui a déjà fait ses preuves dans le secteur des télécommunications (fixe, mobile, internet, mobile money etc…). Sous le coaching « diplomatique » d’Orange-France, Sonatel-Sénégal serait en pole position pour rafler les 30 milliards CFA destinés à révolutionner le système sénégalais. D’ailleurs certaines sources proches du projet disent que la Sonatel est déjà dans le « réseau » voire dans la peau d’un adjudicataire. Pour preuve, ces derniers temps, nous confie-t-on, des ingénieurs et experts « sonatéliens » multiplient les visites de contact dans les hôpitaux et postes de santé pour répertorier leurs besoins et connaitre leur méthode de travail. Comme quoi, le leader sénégalais des télécoms s’appuie sur la « préférence nationale » pour se faire attribuer le marché de la santé digitale. Evidemment pour ne passe faire bouffer ou brouiller par les géants américains et chinois.