LA BIS LANCE SON APPLICATION MOBILE TAMWEELTOUCH Rédigé par leral.net le Lundi 15 Juillet 2019 à 15:09 commentaire(s)| La Banque Islamique du Sénégal (BIS) a procédé au lancement de son application de mobile banking dénommée ‘’TAMWEELTOUCH’’, en présence de son personnel, des ses partenaires et de ses clients à l’hôtel Radisson Blu de Dakar.



Le mobile banking entre dans le cadre de la digitalisation de l’offre de produits et de services de la BIS. Il s’agit pour la BIS de lancer sur le marché, un produit d’accès et de gestion du compte bancaire via le smartphone. En plus des services classiques de banque à distance, l’outil TamweelTouch donne la possibilité aux clients d’être en contact avec leurs gestionnaires, et de disposer d’un portefeuille électronique.



L’application disponible sur Play store et Apple store permet aux clients :

- De consulter leurs comptes ;

- D’effectuer des virements dans toutes les banques de l’UEMOA ;

- De commander et de suivre leurs moyens de paiements ;

- D’identifier l’agence ou le GAB le plus proche via un système de géolocalisation intégré ;

- De prendre rendez-vous ou de communiquer avec leurs gestionnaires de compte ;

- De payer leurs factures SENELEC, SDE… ;

- D’acheter du crédit téléphonique chez tous les opérateurs du Sénégal ;

- De transférer de l’argent à une personne non bancarisée





Pour Monsieur Oumar MBODJ, Directeur Général de la BIS, « ce nouveau produit est en parfaite corrélation avec les ambitions de la BIS, à savoir renforcer la bancarisation avec une qualité de service optimale en digitalisant le parcours client pour une meilleure célérité, une meilleure sécurité et une meilleure traçabilité de leurs transactions».





A PROPOS DE LA BANQUE ISLAMIQUE DU SENEGAL

La Banque Islamique du Sénégal a comme objectifs de mener des activités de collecte d’épargne et de distribution de crédits sur les bases édictées par les normes Charaïques.



En 2018, la BIS a réalisé de bonnes performances commerciales et financières qui confirment ses excellents résultats de ces dernières années ainsi que la solidité de ses fondamentaux.



En effet, malgré un environnement très concurrentiel, le total bilan se positionne à 363,2 milliards FCFA au 31 décembre 2018, avec une progression de 15,2% par rapport à 2017. Le bénéfice net est passé à 6,6 milliards FCFA soit une hausse de 3,1%.

