LA BONNE GESTION DE L’AGENCE DES AÉROPORTS DU SÉNÉGAL RECONNUE PAR L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS… Dans un communiqué parvenu à nos soins, l’Agence des Aéroports du Sénégal ( ADS) se félicite vivement de la bonne gestion qui prévaut au niveau de la structure dirigée de main de maître par Pape Maël Diop et ce, après le passage de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ( ARMP). Voilà in texto la note.



Rédigé par leral.net le Lundi 14 Décembre 2020 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|

« L’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) souhaite exprimer sa très sincère gratitude et son entière satisfaction, à l’ensemble de son personnel pour les conclusions contenues dans le rapport de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) sur les exercices 2018 et 2019.



L’ARMP a passé en revue l’intégralité du processus de passation et d’exécution des marchés publics de l’ADS pour l’année 2019. Elle a pu constater la régularité et la conformité du déroulement de toutes les procédures initiées par les Aéroports du Sénégal. Dans ses conclusions définitives l’Autorité de régulation des marchés publics a délivré un satisfecit à l’ADS qui selon elle, « s’est conformée de manière satisfaisante aux dispositions et procédures de passation des marchés publics. »



C’est une reconnaissance sans équivoque de la bonne gestion de l’Agence des Aéroports du Sénégal et de la qualité du travail de toute une équipe. C’est l’occasion pour nous d’adresser nos félicitations les plus chaleureuses à la Cellule de passation des marchés publics de l’Agence des Aéroports du Sénégal pour le travail assidu et remarquable effectué pour l’atteinte de cet objectif. La Direction générale souhaite aussi associer à ces remerciements la Direction administrative et financière, le Contrôle de gestion et toutes les personnes qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à l’obtention de ce résultat.



C’est la mobilisation de toutes les compétences individuelles et collectives de l’Agence des Aéroports du Sénégal qui vaut aujourd’hui à notre plateforme aéroportuaire nationale, outil essentiel de la connectivité domestique et levier stratégique du Plan Sénégal Émergent (PSE), de faire partie des structures à avoir leur nom inscrit au tableau d’honneur de la transparence dans la passation des marchés publics.



La responsabilité sociale et les règles de bonne gouvernance d’entreprise continueront d’être une préoccupation essentielle de l’Agence des Aéroports du Sénégal en conformité avec la rigueur voulue et exigée par le Président de la République dans la conduite des affaires publiques. Nous exhortons tout le personnel et l’ensemble des acteurs du paysage aéroportuaire national, à poursuivre leurs efforts afin que l’Agence des Aéroports du Sénégal soit un modèle de gestion rationnelle et transparente. »



