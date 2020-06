LA DERNIÈRE DÉCLARATION PUBLIQUE DE PAPE MALICK SY: Il se disait inquiet et exhortait les fidèles au retour vers Dieu et à la prière. Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020 à 12:13 | | 0 commentaire(s)|

Mise à jour-Le porte-parole du khalife général des tidjanes, Pape Malick Sy, est décédé. Il a succombé des suites d’une longue maladie. Une de ses dernières déclarations publiques portait sur la pandémie du Coronavirus. Il se disait inquiet et exhortait les fidèles au retour vers Dieu et à la prière.



Le porte-parole de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy de Tivaouane a fait une nouvelle déclaration sur le Coronavirus. Pour sa 2ème sortie sur cette crise sanitaire qui secoue le monde, Serigne Papa Malick Sy a fait une communication de 10 minutes, dans laquelle, le religieux a reconnu que cette pandémie est une malédiction divine. C’est ainsi qu’il a exhorté tout le monde à recourir aux prières.



Le fils cadet de Serigne Babacar Sy se dit « inquiet » si jamais l’on oublie le Seigneur dans cette histoire de Coronavirus. « Tous les régiments du ciel comme ceux de la terre appartiennent à Dieu », a-t-il rappelé. Magnifiant le travail des médecins qu’il définit comme « la conscience universelle », Serigne Pape Malick Sy invite rigoureusement les Sénégalais au respect de toutes les recommandations des services sanitaires. Selon lui, les médecins sont indispensables dans la vie de tous les jours surtout en cette période de pandémie.





