LA DIRECTION GENERALE DU PAD ENGAGE LA BATAILLE DU DESENCOMBREMENT DU PORT DE DAKAR

Dans le souci de moderniser le port de Dakar et d’en faire un port fluide et non un espace d’entreposage de marchandises, le Directeur Général, Monsieur Mountaga Sy, a engagé avec ses équipes et en synergie avec l’administration des douanes, la bataille du désencombrement du port de Dakar.



Avant d’engager cette opération grandeur nature, le Directeur Général, dans une démarche inclusive a partagé l’idée avec l’ensemble des parties prenantes, notamment avec, la communauté des acteurs portuaires. Ainsi, dans le cadre du plan d’urgence en cour de mise en œuvre, une opération de désencombrement des Terre-pleins fut déclenchée ce samedi 15octobre 2022.Cette opération, conduite par le Directeur Général a débuté au niveau de la zone nord (môle 4),

avec la participation des équipes du Port, de l’administration des douanes et de la communauté des acteurs portuaires.



A terme, cette opération permettra de libérer environ cinq (05 HA) au niveau de ce môle, ce qui, selon les propos du Directeur Général permettra de créer les conditions idoines de fluidité du port, car la libération d’espaces est une des solutions à la congestion marine, en ce sens que l’on aura moins de navires en rade permettant ainsi, au port de revenir à ses missions premières ; c’est-à-dire un espace de transit rapide de marchandises.



En effet, la décongestion et la fluidité du port constituent des cages de stabilité sociale, car impactant directement sur la réduction du coût de la vie et répondant ainsi, aux orientations du Président de la République, Monsieur Macky Sall.

Rappelons, dans ce cadre, que, le Directeur Général du port de Dakar, a négocié et obtenu, la mise à disposition de 09HA sur la plateforme de Diamniadio, une plateforme sécurisée et sous douane.



C’est dans ce cadre, qu’une première cohorte de plus d’une dizaine de camions-plateau a été acheminée du samedi 15 au dimanche 16 octobre 2022, sur le site de Diamniadio, avec à bord, une importante quantité de marchandises enlevées sur le site du môle 4 de la zone nord du port de Dakar. Cette opération de libération d’espaces et de désencombrement se poursuivra sur toutes les zones (nord comme sud du port de Dakar).



Aussi, il faut signaler et saluer l’accompagnement des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie du port qui a assurera pendant toute la durée des opérations, à la fois la sécurisation des activités et l’escorte des camions jusqu’à Diamniadio. Il y’a lieu de préciser qu’avant d’engager cette opération et en conformité avec la réglementation et les procédures en vigueur, la direction Générale avait servi des mises en demeure aux détenteurs d’amodiation.



A noter que, cette première opération de coup de poing fut un succès et a balisé la voie à suivre pour un port fluide et performant au service de l’économie nationale. Cette opération qui va concerner tout le port, augure, de bonnes perspectives, au regard des résultats : ▪ Une plateforme rendue opérationnelle est effectivement mise à disposition pour le transfert de marchandises ; ▪ La disponibilité et la volonté de l’administration des douanes à accompagner la

Direction Générale dans cette bataille ; ▪ Une mobilisation exceptionnelle des équipes, ce qui constitue un signal fort à

l’endroit des acteurs portuaires.



Par ailleurs, il y’a lieu de préciser qu’en 10 jours, le Port Autonome de Dakar a pu injecter en accord avec les concessionnaires plus de 06 quais actifs à la capacité portuaire permettant ainsi, d’accoster plus de navires.



Tirant, les conclusions de cette première opération, le Directeur général du Port Autonome de Dakar, a affirmé sa volonté et son engagement et avec les équipes du port, l’administration des douanes et avec toutes les parties prenantes (la communauté des acteurs portuaires) à poursuivre et à finaliser cette opération dont l’aboutissement sera, selon lui, un gage fort du crédit des actions du Port Autonome de Dakar.



Dans la même veine, le Directeur Général, indiquera qu’après les succès du président Macky Sall dans les domaines, aéroportuaire, ferroviaire, routière et autoroutière, le temps est venu de l’accompagner pour faire du Sénégal, un hub portuaire au service de notre économie et au-delà.



LA CELLULE COMMUNICATION STRATEGIQUE