LA GUERRE DES MOTS ENTRE OUAGADOUGOU ET JEUNE AFRIQUE Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Mars 2025 à 23:27

Le président Ibrahim Traoré accuse le magazine d'avoir tenté de lui soutirer de l'argent contre une couverture favorable. La réponse du média ne s'est pas fait attendre, dénonçant une "tactique de diversion" typique des régimes autoritaires (SenePlus) - Lors d'un récent discours prononcé à Ziniaré, le président Ibrahim Traoré a consacré une portion significative de son intervention à critiquer les médias internationaux, qu'il accuse de mener ce qu'il qualifie de "guerre de communication" contre son pays. "Dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux c'est la guerre de communication," a-t-il déclaré, tout en exhortant les Burkinabè à demeurer vigilants face à ce qu'il considère comme des tentatives de désinformation. Le président a particulièrement ciblé Jeune Afrique dans ses critiques, affirmant que ce média aurait tenté d'établir des relations financières avec son gouvernement : "Ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image comme ils le disent. Nous avons refusé." Selon les propos du dirigeant burkinabè, ce type de médias fonctionnerait selon un système bien établi de chantage à l'image : "C'est comme ça qu'ils fonctionnent, et beaucoup de chefs d'État tombent dans leurs pièges. Ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Vous payez l'argent, ils mentent pour laver votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image." Les accusations du président Traoré vont plus loin encore, imputant à ces médias une responsabilité dans plusieurs crises africaines : "Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par les mêmes méthodes pour détruire l'Afrique." La réaction du magazine panafricain a été prompte et directe. Dans un éditorial publié le 23 mars 2025, Marwane Ben Yahmed, directeur de publication de Jeune Afrique, a riposté avec un texte incisif intitulé "Ibrahim Traoré ou l'art de la diversion". Dès les premières lignes, le ton est donné : "Ce n'est pas en portant des accusations grossières contre Jeune Afrique que le chef de la junte fera oublier qu'il a mis la démocratie burkinabè à genoux. Sans parvenir à gagner une fois de terrain face aux terroristes." Qualifiant l'intervention du président de "diatribe nauséabonde", Ben Yahmed analyse cette stratégie comme une tactique classique des régimes autoritaires : "C'est vieux comme les dictatures, et Ibrahim Traoré est coutumier du fait : désigner un bouc émissaire, l'impérialisme, les médias, les Ivoiriens, l'Occident, les Peuls, les Martiens..." L'éditorial conteste également les affirmations du gouvernement sur les avancées sécuritaires, arguant au contraire d'une détérioration de la situation : "La restauration de la sécurité et la guerre contre les terroristes, qui avaient servi de honteuse justification aux putschs contre Roch Marc Christian Kaboré puis contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, demeurent un mirage. La situation sur le terrain a même empiré." Le directeur de publication dénonce par ailleurs ce qu'il considère comme des atteintes à la liberté de la presse : "La propagande officielle tourne à plein régime, les médias publics ont été transformés en Pravda sahélienne, les médias étrangers (dont Jeune Afrique) ont été interdits." Video URL: https://www.youtube.com/watch?v=VcBtTUztm2U Source Logo: SenePlus Primary Section: International Secondary Sections: SENEPLUS TV Politique Développement Diaspora Société Archive setting: Unique ID: Farid



Source : Source : https://www.seneplus.com/international/la-guerre-d...

