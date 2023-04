LA LIBERTÉ DE LA PRESSE EN AFRIQUE DE L’OUEST: Journalistes et acteurs des médias adoptent la Déclaration dite de Jacqueville Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 13:00 | | 0 commentaire(s)|





« Liberté d'expression, femmes et médias, Droits humains », c’est le thème qui a réuni des acteurs de la presse en ligne de l'Afrique de l'Ouest francophone, jeudi 27 avril 2023 à Jacqueville. A l’issue de la rencontre, une déclaration a été produite pour défendre au mieux la liberté de la presse mais aussi assurer à la presse en ligne une meilleure protection de ses productions.







Une Déclaration de Jacqueville a été adoptée en Côte d’Ivoire, ce vendredi 28 avril 2023. Déclaration qui a pour objectif de défendre la liberté d’expression, la liberté de la presse et la promotion des droits humains dans la région.

Journalistes et acteurs des médias en ligne des pays de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis à Jacqueville, les 27 et 28 avril 2023. Ils ont lors de cette rencontre régionale réaffirmé leur engagement en faveur de ladite déclaration.

« Nous sommes conscients que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont des droits fondamentaux qui doivent être protégés par un régime de droit. Nous sommes également préoccupés par la précarité des journalistes en ligne et la nécessité de mettre en place un environnement règlementaire et économique propice à la viabilité des entreprises de presse en ligne », lit-on dans le document.

Les Journalistes qui ont pris part à la rencontre ont déploré le fait que les médias en ligne soient victimes de plagiat. Ils soutiennent, en effet, que leurs productions sont souvent reprises par des multinationales. « Nous déplorons que les contenus des médias en ligne soient souvent repris, voire pillés par les grandes plateformes multinationales ; ce qui fragilise les entreprises productrices et met en danger la diversité des voix et des perspectives dans le cyberespace », ont-ils soutenu. Avant d’ajouter : « nous demeurons conscients du rôle crucial que jouent les journalistes en ligne dans la promotion de la démocratie, de la paix et du dialogue social dans l'espace numérique.

Nous nous engageons à renforcer la capacité des entreprises de presse et à promouvoir l'indépendance et le professionnalisme du journalisme en ligne ; renforcer les capacités des entreprises de presse en ligne et œuvrer à leur donner toute l'indépendance nécessaire pour exercer leur mission avec impartialité ; assurer l'indépendance des journalistes en ligne conformément aux principes fondamentaux du journalisme et aux textes nationaux et internationaux ; intensifier la coopération entre les organisations professionnelles de la presse en ligne de l’Afrique de l’Ouest avec le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme et développer la concertation en vue de la monétisation des contenus web ; renforcer le mécanisme de concertation et de dialogue permanents avec les acteurs des médias en ligne, étendre le réseau des journalistes de la presse en ligne à l’échelle de la Cedeao avec l’intégration des pays anglophones, mettre en place une charte pour une meilleure représentation des femmes dans les contenus et institutions médiatiques en Afrique de l’Ouest ».





Khadidjatou D. GAYE







Source : https://www.jotaay.net/LA-LIBERTE-DE-LA-PRESSE-EN-...

