LA MAISON DE LA PRESSE S'EXPLIQUE SUR L'ANNULATION DE LA CONFÉRENCE DU CDEPS Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2025 à 23:23

Dans un communiqué, elle explique cette annulation par le non-respect des formalités administratives liées à l’utilisation de ses locaux. Après régularisation, l’événement a été reprogrammé pour ce mercredi 22 janvier. La Maison de Presse Babacar Touré a exprimé son regret suite à l’annulation de la conférence de presse prévue ce lundi 20 janvier , organisée par le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de la Presse du Sénégal (CDEPS). Cette situation découle d’un non-respect « des procédures administratives requises pour l’utilisation de ses locaux ». Dans un communiqué , la Maison de Presse a rappelé que les associations professionnelles et patronales doivent « soumettre une demande écrite au Directeur Général pour bénéficier de l’accès gratuit aux salles ». « Ce formalisme, essentiel pour la bonne gestion des espaces, n’a pas été respecté par les organisateurs de l’événement », ce qui a conduit à « l’impossibilité de tenir la conférence dans les locaux de la Maison de Presse », a précisé le communiqué. Cependant, la situation a rapidement été rectifiée par le CDEPS, qui a adressé une demande écrite de mise à disposition d’une salle, datée du jour même et signée par son président. La conférence de presse a donc été reprogrammée pour le mercredi 22 janvier à 11h00, dans la salle de conférence située au rez-de-chaussée de la Maison de Presse. Source Logo: SenePlus Primary Section: Media Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/media/la-maison-de-la-pre...

