LA PAIX EN CASAMANCE Rédigé par leral.net le Lundi 12 Octobre 2020

Robert Sagna, le président du groupe de réflexion de la paix en Casamance, qui faisait l'état des lieux de l'évolution de la paix en Casamance, tient toutefois à préciser que la guerre est finie, mais la paix reste à reconstruire. Il révèle aussi que le processus du retour de la population s'accélère beaucoup plus dans le Nord de la région que dans le Sud.

D’après lui, un programme d’aide de réinsertion est en cours et que l’année dernière 28 personnes ont été réinsérées.



Source : https://letemoin.sn/la-paix-en-casamance/

