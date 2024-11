LA RÉACTION D'AMADOU BA SUITE AUX PREMIÈRES TENDANCES Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2024 à 00:05 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de la coalition Jàmm Ak Njariñ a salué la maturité démocratique du peuple sénégalais. Au-delà des clivages, il a appelé à l’unité et au progrès pour faire triompher les valeurs républicaines. Amadou Ba, président de la coalition Jàmm Ak Njariñ, a salué la victoire de PASTEF aux élections législatives, tout en mettant en avant la responsabilité exemplaire du peuple sénégalais tout au long du processus électoral. « En ce jour historique pour notre démocratie, je tiens à saluer avec une profonde satisfaction la maturité et la responsabilité dont le peuple sénégalais a fait preuve. Vous avez, par votre engagement et votre détermination, démontré que notre Nation reste un modèle de participation citoyenne et de paix », a-t-il déclaré. Reconnaissant le triomphe de PASTEF comme l’expression de la volonté populaire, Amadou Ba a rappelé que ce moment dépasse les rivalités politiques : « Ce moment, au-delà des clivages, est une victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal. Il nous rappelle que l'essence de la politique est de servir, d'écouter et de construire ensemble. » L'ancien Premier ministre a conclu en renouvelant son engagement à œuvrer pour l’unité, la stabilité et le développement du pays. Il appelle à une politique axée sur le service et la coopération, pour que la démocratie sénégalaise continue de rayonner. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : https://www.seneplus.com/politique/la-reaction-dam...

